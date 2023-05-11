Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri olay oldu. Kısa sürede 1.5 milyon izlenmeye ulaştı

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini tek celsede bitiren Demet Özdemir'in Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile öpüştüğü sahneler gündemde. Engin Akyürek'ten hoşandığı iddiaları gündeme gelen Özdemir o sahnelerle adından söz ettirdi.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri olay oldu. Kısa sürede 1.5 milyon izlenmeye ulaştı

Editör: Osmancan EROK

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'da birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadan boşandı.

63ca9e1b86b2440cb8195327.webp

EBRU ŞANCI'DAN GÜNDEM OLAN İDDİA

Ebru Şancı bu süreçte ünlü oyuncu hakkında "Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp söyledi. İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii" açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2023-05-11-103720.png

ÖPÜŞME SAHNELERİ GÜNDEMDE

Konulara dair konuşmayan oyuncu Özdemir başrolü oynadığı Adım Farah dizisindeki sahneleriyle gündeme geldi.

ekran-goruntusu-2023-05-11-105155.png

Farah'ın odadan çıkmadan geri dönerek Tahir'i öptüğü sahne ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin Twitter hesabından yayınlanan video saatler içinde 1,5 milyona yakın izlenmeye ulaştı.

Öne Çıkanlar
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Son Haberler
Murat İde Meral Akşener'in gayretini paylaştı... Her tarafı ter içinde Siyaset
Murat İde Meral Akşener'in gayretini paylaştı... Her tarafı ter içinde
Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan yangında öldü Güncel
Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan yangında öldü
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. ‘Olay aniden gelişti’ deyip beraatini istedi Güncel
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. ‘Olay aniden gelişti’ deyip beraatini istedi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Nebati Bey ne içiyorsanız bize de gönderin vatandaş da bu kafayı yaşamak istiyor Siyaset
Nebati Bey ne içiyorsanız bize de gönderin vatandaş da bu kafayı yaşamak istiyor
Gökhan Zan o anların görüntülerini paylaştı: Benden bu kadar korkmayın Spor
Gökhan Zan o anların görüntülerini paylaştı: Benden bu kadar korkmayın
DP'li İlay Aksoy'dan Hatay çağrısı: 'Size ihtiyaçları var' Güncel
DP'li İlay Aksoy'dan Hatay çağrısı: 'Size ihtiyaçları var'