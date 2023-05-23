Demet Özdemir boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi

Geçtiğimiz sene 28 Ağustos'ta görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 8 Mayıs'ta 5 aylık evliliğini tek celsede bitirmişti. Birbirinden hiçbir şey talep etmeyen çift, arkadaşlıklarını devam ettirme kararı aldı. Özdemir ise dün Koç'un evinden çıkarken görüntülendi.

Evini terk eden Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Magazin Tadı tarafından görüntülenen oyuncu, evde kalan eşyalarını almak için geldiğini ve Koç ile sohbet ettiklerini söyledi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken Özdemir, "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı" dedi. Muhabirlerin "Oğuzhan Koç da evde onunla da konuştunuz galiba?" demesi üzerine gülerek karşılık veren oyuncu, "Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" şeklinde konuştu.



