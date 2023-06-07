Demet şener tatilin tadını çıkartıyor. Fit vücudunu görenler hayran kaldı

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte Bodrum'da konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Çiftin bir hayli neşeli olduğu görüldü

Demet şener tatilin tadını çıkartıyor. Fit vücudunu görenler hayran kaldı

Emekli manken Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman ile birlikte sezonu açmak için soluğu Bodrum'da almıştı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü çiftin tatili sürüyor.

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İkili, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

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Sevgilisiyle baş başa tatil yapan Şener, uzun bir süre güneşlendi. Sıcak havanın tadını çıkartan Demet Şener'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.

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Arman'la birlikte şakalaşan Şener'in eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı

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Tolga Arman'la sohbet ettiği sırada kahkahalar atan Demet Şener, sıcaktan bulanınca ise kendisini iskeleden serin sulara bıraktı.

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Demet Şener'in fit vücudunu görenler hayran oldu

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