Demet Şener'den 17 yaşına giren kızı İrem'e duygusal kutlama

Demet Şener, 17 yaşına giren kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını paylaştığı duygusal satırlar ile kutladı.

Demet Şener'den 17 yaşına giren kızı İrem'e duygusal kutlama

Son olarak sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum tatiline çıkan Demet Şener özel yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunmaktan geri kalmıyor.

Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını paylaştığı kare ile kutladı.

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Şener'in 17 yaşına basan kızı İrem Kutluay ile paylaşımına yorum yağdı. Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay güzelliğiyle de annesini gölgede bıraktı.

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını "İyi ki doğdun benim güzel kuzum ne mutlu ki bana senin gibi bir kızım var.

Bu güne kadar beni bir kere bile üzmedin, sana teşekkür ederim.

Naif, zarif ama aynı zamanda da güçlü kızım benim, hayat sana hep güzellikler getirsin. Seni çok çok çok seviyorum, hep çok mutlu ol." sözleriyle kutladı.

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