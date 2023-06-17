Demet Şener çocukluk fotoğrafını ''Babamın güçlü ellerinde'' notuyla paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Demet Şener çocukluk fotoğrafını ''Babamın güçlü ellerinde'' notuyla paylaştı

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Şener fotoğrafın altına, "İlk aşkım babamın güvenli ellerinde. Yaş 14 sanırım. Çok güzel bir çocukluk geçirdim ne mutlu bana... Teşekkür ederim her şey için... Beni her şartta sarıp sarmalayan el üstünde tutan koşulsuz sevgi veren anne-babam ve iki muhteşem abime... Babam da eminim bir yerlerden beni izleyip gurur duyuyordur" notunu düştü.

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Bazı takipçileri Şener'in çocukluğunu İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem'e benzetirken; bazıları da ünlü ismi oğlu Ömer'e benzetti.

Öte yandan Şener'e "Burnunuz estetik diyenlere en güzel cevap olmuş", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar da geldi.

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