Demet Şener'den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim

1995 Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, İzmir’deki güzellik merkezine konuk oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, "Estetikle aranız nasıl?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Demet Şener'den iddialı sözler: Yüzde 99 orijinalim

Türkiye’nin tescilli güzellerinden Demet Şener, İzmir’deki bir güzellik merkezine konuk oldu.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Şener, "Estetikle aranız nasıl?" sorusuna, "Doğallıktan yanayım. 95 yılında henüz 18 yaşımı doldurmadan Türkiye güzeli seçildim. 46 yaşındayım. Tabii ki küçük dokunuşlar yapıyoruz, cilt altı kalitemizi güçlendirmek için. Yaşla gelen elastikiyet kaybı ve güneş olsun. Bunlar için bir şeyler yapıyorum ama radikal değişiklik için erken olduğunu düşünüyorum. Burnum, gözlerim orijinal. Bir tık bir şeyler var. Yüzde yüz demesek de yüzde 99 orijinalim" yanıtını verdi.

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"BİR ANNE OLARAK DAHA NE İSTEYEBİLİRİM?"

Oğlu Ömer'in Real Madrid basketbol takımına transfer olması konusunda da Şener, "Çok mutluyum. Bir anne olarak daha ne isteyebilirim ki? Ama ani gelişince duygusallaştım. Ayrılık beni duygulandırdı" dedi.

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