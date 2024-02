Demir anemisi neden olur

Demir anemisi, vücutta yeterli demir bulunmadığı zaman ortaya çıkan bir kansızlık türüdür. Demir, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşımasına yardımcı olan hemoglobin adlı bir proteinin yapısında yer alır.

Demir eksikliği, hemoglobin üretimini azaltır ve dolayısıyla oksijen taşıma kapasitesi düşer. Bu durum, halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, nefes darlığı, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilere neden olur. Demir anemisinden korunmak için, demir bakımından zengin besinleri tüketmek gerekir. Demirin en iyi kaynakları şunlardır:

Et ürünleri:

Demir, hayvansal kaynaklı besinlerde hem demir olarak bulunur. Hem demir, bitkisel kaynaklı demire göre daha iyi emilir. Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, karaciğer, böbrek, yumurta gibi et ürünleri, hem demir açısından zengindir. Günde 60-90 gram (2-3 köfte büyüklüğünde) et tüketmek, demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

Pekmez:

Pekmez, bitkisel kaynaklı besinlerde bulunan non-hem demir içerir. Non-hem demir, hem demire göre daha az emilir, ancak C vitamini ile birlikte tüketildiğinde emilimi artar. Pekmez, demirin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi mineralleri de içerir. Çocuklarda ve gebelerde her gün 1 yemek kaşığı pekmez tüketmek, demir anemisini önlemek için faydalıdır.

Kurutulmuş meyveler:

Kurutulmuş meyveler, non-hem demir içeren bitkisel kaynaklardandır. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, hurma gibi kurutulmuş meyveler, demirin yanı sıra lif, antioksidan ve enerji de sağlar. Kurutulmuş meyveleri, C vitamini kaynağı olan portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi meyvelerle birlikte tüketmek, demir emilimini artırır.

Çay:

Çay, demir emilimini engelleyen tanen adlı bir madde içerir. Bu nedenle, çayı yemeklerden en az 45 dakika sonra içmek gerekir. Ayrıca, çayın yanında süt, peynir, yoğurt gibi kalsiyum kaynakları da tüketmemek gerekir. Çünkü kalsiyum da demir emilimini azaltır. Bunun yerine, çayın yanında C vitamini kaynağı olan meyveler veya meyve suları tüketmek, demir emilimini destekler.