Demir eksikliği olanlara Kurban Bayramı öncesi önemli tavsiyeler. Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Kurban Bayramı, sofralarımızın bereketle dolduğu, aile ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel bir zaman dilimi olduğu biliniyor. Bu güzel bayramda, demir eksikliği sorunu yaşayan bireyler için de beslenmeleri açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Demir eksikliği, Türkiye'de oldukça yaygın bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar, bu eksikliğe daha yatkın olduğu vurgulandı.

Kurban Bayramı'nda et tüketiminin artmasıyla birlikte, demir eksikliği sorununun giderilmesine yardımcı olabilecek bazı önemli noktalara dikkat çekmek gerekiyor.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ayşe Gül Erdem, bu konudaki görüşlerini şu şekilde belirtti:

"Kurban eti, demir açısından oldukça zengin bir besin kaynağı. Özellikle kırmızı et, demir eksikliği sorununun tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Fakat etin yanında C vitamini içeren besinler de tüketmek, demir emilimini önemli ölçüde artırıyor."

Uzm. Diyetisyen Derya Duman da etin yanında C vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesinin önemini vurguladı:

"Portakal, limon, greyfurt, kivi gibi meyveler; domates, biber, brokoli gibi sebzeler; C vitamini kaynağı olarak tercih edilebilir. Ayrıca, ayran ve yoğurt gibi fermente ürünler de demir emilimini destekliyor."

Pratik Öneriler:

Kurban etini haşlama veya ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edin.

Etin yanında bol bol salata tüketin.

C vitamini içeren meyve ve sebzeleri etle birlikte veya ara öğünlerde tüketin.

Demir emilimini engelleyebileceğinden, etle birlikte çay veya kahve içmekten kaçının.

Gerekirse, doktorunuza danışarak demir takviyesi alabilirsiniz.

Demir eksikliği, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle, demir eksikliği sorunu yaşıyorsanız, bir uzmana danışarak gerekli tedaviyi almanız ve beslenmenize dikkat etmeniz önemlidir.

Demir eksikliği tedavisinde etin yanında C vitamini içeren besinlerin tüketilmesi önemli olsa da, kalsiyum içeren besinlerin fazla tüketilmesinden kaçınmak gerekir. Kalsiyum, demir emilimini engelleyebilir. Bu nedenle, et ve süt ürünlerini farklı öğünlerde tüketmek daha faydalıdır.

Demir eksikliği sorununun tedavisinde düzenli egzersiz yapmak da önemlidir. Egzersiz, demir emilimini artırmaya yardımcı olur.