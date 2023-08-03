Demir yüklü kamyonete arkadan çarpan TIR’daki 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

İHA'nın haberine göre; genç, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Trafikte tehlikeli manevra can aldı

Kaza, Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü, trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ancak bu sırada karşı yönden gelen demir yüklü kamyonete çarpmaktan kurtulamadı.

Demir çubuklar genç sürücünün başına girdi

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin üzerindeki demir çubuklar fırlayarak tırın camından içeri girdi. Demir çubuklardan biri 19 yaşındaki E.C.'nin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ancak genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis soruşturma başlattı

Kazada hayatını kaybeden E.C.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan araçların sürücülerinin ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.