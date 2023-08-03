Demir yüklü kamyonete arkadan çarpan TIR’daki 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Batman’da bir tır, demir yüklü kamyonete çarptı. Kazada demir çubuklar tırın camından içeri girerek 19 yaşındaki E.C.'nin başına saplandı.

KAYNAK: İHA
Demir yüklü kamyonete arkadan çarpan TIR’daki 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

İHA'nın haberine göre; genç, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Trafikte tehlikeli manevra can aldı

Kaza, Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü, trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ancak bu sırada karşı yönden gelen demir yüklü kamyonete çarpmaktan kurtulamadı.

Demir çubuklar genç sürücünün başına girdi

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin üzerindeki demir çubuklar fırlayarak tırın camından içeri girdi. Demir çubuklardan biri 19 yaşındaki E.C.'nin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ancak genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis soruşturma başlattı

Kazada hayatını kaybeden E.C.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan araçların sürücülerinin ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

aw000928-01.jpg

aw000928-02.jpg

aw000928-03.jpg

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Van'da trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Van'da trafik kazası: 2 yaralı
Murat Sancak ayrılığı açıkladı. Adana Demirspor ile son maçına çıkıyor Spor
Murat Sancak ayrılığı açıkladı. Adana Demirspor ile son maçına çıkıyor
Tiran'da skandal. Beşiktaşlılara saldırdılar. Takım sahadan çekildi Spor
Tiran'da skandal. Beşiktaşlılara saldırdılar. Takım sahadan çekildi
Yabancılar Borsa İstanbul'a geri dönüyor. Son 10 yılın en uzun alım serisi Ekonomi
Yabancılar Borsa İstanbul'a geri dönüyor. Son 10 yılın en uzun alım serisi
Bağcılar'da 4 kişi gözaltına alındı Güncel
Bağcılar'da 4 kişi gözaltına alındı
Merkez Bankası rezervlerinde seçimden bu yana en sert düşüş Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde seçimden bu yana en sert düşüş