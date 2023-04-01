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Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor

Demirhindi bitkisinin boğaz ağrılarını gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:09
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Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor

Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
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Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal süreçlere yöneliyor. Doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan demirhindinin faydaları dikkat çekti.

Demirhindi bitkisinin boğaz ağrılarını gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, yutkunduğunda gitgide kötüleşen boğazda ağrı, kaşınma, yanma hissi ve tahriş hissi olarak tanımlandığı bildirildi. Boğaz ağrısı, poliklinik başvurularında en sık görülen semptomlardan biri olduğu vurgulandı.

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor olduğu vurgulandı.

DEMİRHİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kilo vermeye yardımcı oluyor.

-Hazmı kolaylaştırıyor.

-Vücuda rahatlık ve serinlik verir.

-20 gramı müshil tesiri göstererek kabızlığı giderir

-Bağırsakları temizler.

- Boğaz ağrılarını hafifletiyor.

- Göz, safra kesesi ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor

-Susuzluğu giderir.

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﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
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