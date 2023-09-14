Demirkazık ne demek? Demirkazık kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Yabancı dillere ait çok sayıda kelimeyi bünyesinde barındıran Türkçe, en çok Arapça, Fransızca ve Farsça dillerindeki kelimeleri de kapsamaktadır.

Yabancı dillerden etkilenilen sözcükler kadar Türkçe’den diğer dillere dahil edilen kelimeler de mevcuttur. Özellikle askeri gücü ile ön plana çıkan Türkler, Türkçedeki bazı ordu terimlerini dünya dillerine kazandırmıştır. Eksiklik yaşadıkları alanlara ait kelimeleri ise yabancı dillerden almışlardır. Mesela Türkçedeki balık isimlerinin Rumcadan gelmesinin nedeni Oğuz Türklerinin balıkçılık işini Rumlardan öğrenmiş olmasıdır. Tarih boyunca bu gibi etkileşimlerin devam etmesi de dil araştırmalarının önem kazanmasına sebep olmuştur. Demirkazık kelimesi ile ilgili incelemeler de bu doğrultuda yapılmıştır. Demirkazık kelimesi ne anlama gelir?

Demirkazık Ne Demek? Demirkazık TDK sözlük anlamı nedir?

Demirkazık kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır.

Demirkazık kelimesinin kökeni Türkçedir.

Demirkazık TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim, gök bilimi Kutup Yıldızı

KUTUP YILDIZI NEDİR

Polaris yıldızı, kuzey yarımkürenin kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı, Polaris'in sadece sıradan bir yıldız olmanın ötesinde, bir "belirteç" olduğunu anlamına gelir: Polaris'in "kutup yıldızı" adını alma sebebi, daima kuzey kutbunun bulunduğu yönü belirtmesinden kaynaklanır. Kutup yıldızının sürekli kuzeyi gösterme nedeni, kuzey yarı kürede Dünya'nın dönüş ekseni doğrultusuna çok yakın bir noktada yer almasıdır.

Elbette, Dünya küresel olduğu için, Polaris sadece kuzey yarımkürenin kutup yıldızıdır.

Bunun yanı sıra, kutup yıldızı, sanılanın aksine gökyüzündeki en parlak yıldız da değildir. Hatta oldukça sönük bir yıldızdır ve ışık kirliliği fazla olan büyük şehirlerde neredeyse görünemez.

KUTUP YILDIZI NASIL BULUNUR?

Polaris'i bulmak aslında oldukça kolaydır. Fakat aşırı parlak bir yıldız olmamasından dolayı bazen şehirlerin ışık kirliliği altında onu direkt bulmak zorluk yaratabilir. Bunun için oldukça pratik bir yöntem vardır: Gökyüzüne baktığınızda en kolay tanımlanabilir takımyıldızlardan birisi Büyük Ayı takımyıldızıdır. Eğer bunu bir kepçe olarak görürseniz, kepçenin uç kısmındaki iki yıldızı belirteç olarak kullanabilirsiniz. Polaris, bu ikilinin yer aldığı doğrultuda, ikilinin arasındaki mesafenin yaklaşık beş kat ilerisinde yer alır.

Polaris yıldızı, kuzey yarı kürede yaşayanlar için kutup yıldızıdır. Dünya'nın dönüş ekseni doğrultusuna oldukça yakın bir noktada yer alır. Bu nedenle gece boyunca diğer yıldızlar bu doğrultu etrafında dolanıp daire çizerlerken, Polaris gece boyunca neredeyse sabittir.