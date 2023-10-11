Demirören Medya Grubu’nda üst düzey ayrılık. Attığı mesajla arkadaşlarına veda etti

MedyaRadar’ın özel haberine göre, Demirören Medya CIO’su (Bilişim Kurulu Başkanı) Ufuk Dokuzluoğlu, kuruma veda etti.

Dokuzluoğlu, ayrılığını çalışma arkadaşlarına attığı mesajla duyurdu. Dokuzluoğlu’nun yeni adresi ise henüz bilinmiyor.

UFUK DOKUZLUOĞLU KİMDİR?

1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ufuk Dokuzluoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına mezun olduğu 1994 yılında Spectrum Ofis Mağazaları Bilgi İşlem ekibinde yazılım uzmanı olarak başladı.

Daha sonra 199 yılında D&R’a transfer oldu. 2001’de ise JD EDWARDS’da Proje Müdürlüğü görevinde bulundu. 2002 yılında ise D&R’a CTO olarak geri döndü.

Devam eden yıllarda Zorlu Tekstil, D-Smart, YAYSAT ve Demirören Teknoloji’de çeşitli görevleri üstlenen Ufuk Dokuzluoğlu, Ocak 2022’den bu yana Demirören Medya’da CIO pozisyonundaydı.