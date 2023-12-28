Ziraat Bankası'na borcunu ödemeyen Demirören'e Azerbaycan'da 5 santral ihalesi verildi. Şimdi Azerbaycan düşünsün

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre, Demirören grubu‘nun Azerbaycan’da 5 hidroelektrik santrali inşa edeceği ortaya çıktı.

Anlaşmayı Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov açıkladı.

Cabbarov’un paylaştığı bilgilere göre, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na ait Azerbaycan Yatırım Şirketi (AIC OJSC), Demirören Yatırım Holding ve Türk şirketi Arges Enerji Team Ltd. arasında Ortak Katılım Anlaşması imzalandı.

Anlaşma ile Kelbecer ve Laçin ilçelerindeki 5 küçük hidroelektrik santralinin restore edilmesi ve işletilmesi amaçlanıyor.

Hakari ve Tartar nehirleri üzerinde yer alan 5 hidroelektrik santralinin rehabilite edilerek işletmeye alınması planlanıyor.

AZERBAYCAN EKONOMİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Cabbarov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Azerbaycan, 2030 yılına kadar elektriğinin yüzde 30'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Kamu-özel ortaklığı çerçevesinde hayata geçirilen proje, yeni istihdam yaratılmasının yanı sıra, kalkınmanın hızlanmasına da katkı sağlayacak. Büyük Nüfusun Dönüşü, işgalden kurtarılan bölgelerde sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve yenilenebilir enerji alanında yeni deneyim ve becerilerin aktarılmasını hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı ise, Azerbaycan Yatırım Şirketi İcra Direktörü Ulvi Mansurov, Demirören Yatırım Holding A.Ş. Başkanı Yıldırım Demirören ve Arges Enerji Başkanı Mehmet Fehmi Özata imzaladı.

Öte yandan Demirören Grubu Azerbaycan’ın devlete ait piyango şirketi Azerlotereya'yı 2021 yılında devralmış ve ülkede ilaç fabrikası kurmak için anlaşma imzalamıştı.