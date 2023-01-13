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Tosyalı Holding’ten Demirören Medya açıklaması

Tosyalı Holding, Demirören Medya'nın satın alınacağı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi..

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:26
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Demirören Medya'yı satın alacağı iddialarına Tosyalı Holding’ten açıklama

Tosyalı Holding’ten Demirören Medya açıklaması
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Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’ün haberine göre, Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya Gurubunu almak için 675 milyon dolar kredi kullanan ve bu borcu ödemediği iddia edilen Demirören'in yayın gurubunu Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı’ya satacağı iddia edildi.

TOSYALI HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Tosyalı Holding'ten yapılan açıklamada iddia yalanlanırken, şöyle denildi:

"Kurumumuz ilgili yapılan gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Cumuriyet gazetesinde Jale Özgentürk tarafından kaleme alınan haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tosyalı Holding hakkında ortaya atılan Demirören Medya’yı satın alma iddiaları tamamen asılsızdır.

Ortaya atılan bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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ekepe
13.01.2023 17:47
Tosyalı diye bir şey yok, ekepenin hepsi  
 
Yalçın Türk
13.01.2023 17:37
zaten gerçek olsa bile buna satış değil, emirle devir denir.. patron aynı tabela farklı olacak..  
 
1950
13.01.2023 17:33
Tosyalı değil akp holding alıyor, çünkü asıl sahibi akp, şimdi adres değiştiriyor  
 
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