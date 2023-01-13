Demirören Medya kime satılıyor? İnternete bomba gibi düşen dedikodu

Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’ün haberine Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya Gurubunu almak için 675 milyon dolar kredi kullanan ve bu borcu ödemediği iddia edilen Demirören’in yayın gurubunu Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı’ya satacağı iddia edildi.

"DEMİRÖREN’İ KURTARMA ÇABALARI VAR"

Özgentürk, Doğan Medya Grubu'nun satışıyla başlayan süreci özetlediği yazısında şu bilgileri aktardı:

"AKP’nin baskısıyla Doğan Medya Grubu’nun medyadan uzaklaştırılmasının tarihi 2018.

Türkiye’nin en büyük medya el değiştirmesi olarak tanımlanan satışla tüm grup, Demirören’e 675 milyon dolara satılıyor.

Kredinin ise iki yıl ödemesiz olarak Ziraat Bankası’ndan verildiği ortaya çıkıyor.

2021’de ise Demirören Grubu’nun krediyi ödemediği iddiaları ortaya atılıyor.

Ticari sır iddiasıyla uzun süre gizlense de sonunda kredinin hiç ödenmediği açıklanıyor.

Ziraat Bankası borçlarını tahsil etmek üzere önce Bağcılar’daki medya binalarına el koyuyor daha sonra da bugün hâlâ bölge halkının hâlâ direndiği Kemerköy’deki yeşil alan olan arazilere el koyuyor.

AKP’nin şimdi diğer medya satışlarında yaşandığı gibi görevlendirdiği Demirören’i kurtarma çabaları var."

"SEÇİM SONUCU, BUNUN YANITINI VERECEK"

Haberin devamında ise şu bilgilere dikkat çekildi:

"Hürriyet gibi güçlü bir markadan vazgeçilemeyeceği için Demirören’in yerine yeni bir yandaş sermayedar aranıyor.

Her ne kadar, 'medya ile ilgilenmediğini' söylese de bu tanıma en yakın isim Fuat Tosyalı.

Bugün demir çelik devi olan Tosyalı, son yıllardaki hızlı büyümesi ile dikkat çekiyor.

Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı’nın, son dönemdeki yatırımları arasında Ethem Sancak’ın yarım bıraktığı BMC ile Zonguldak’ta entegre bir yatırım olarak düşünülen Filyos Limanı var.

Bu konuda en yakın desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alıyor.

Tosyalı, Hürriyet Grubu’nun yeni sahibi olur mu? Seçim sonucu, bunun yanıtını verecek en önemli gerçek olacak."