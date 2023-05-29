Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz

28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin olmayan sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.14, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

Sosyal medya hesabından seçim sonuçlarını değerlendirdi. Aksoy, yabancıların oylarına dikkat çekerek “Dün biz kendi memleketimizle yarışmadık. AKP’nin adeta devşirme getirdiği yabancılarla biz seçime girdik ve AKP onların kazanmasına izin verdi. Egemen güç direkt olarak yabancıların eline geçmeye başladı. Bu çok vahim bir olay.” açıklamasını yaptı.

“HİÇBİR KOŞULDA ÜLKEMİZİ TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Aksoy, şunları söyledi:

Bugün size siyasetçi olarak değil vatandaş olarak seslenmek istiyorum. Dün akşam gerçekten çok zor bir seçim geçirdik. Dün biz kendi memleketimizle yarışmadık. AKP’nin adeta devşirme getirdiği yabancılarla biz seçime girdik ve AKP onların kazanmasına izin verdi. Egemen güç direkt olarak yabancıların eline gamey başladı. Bu çok vahim bir olay. Hiç kimse oyunu bedava vermez. Elbette karşılığı olacaktır. Elbette AKP bunlara istediğini vermeye başlayacaktır. Çok derin üzüntü içindeyim ama vatandaş olarak ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz, ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Moralinizi bozmayın. Sirkeleneceğiz ve tekrar kendimize geleceğiz. Tekrar mücadele edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var, tekrar Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri var. Bu işi kazanacağız. Bu vatanı teslim etmeyeceğiz. Ben pes etmiyorum. Siz de etmeyeceksiniz.