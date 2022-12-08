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Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi

Şişli'de denetim sırasında şüpheli hareketler sergileyen taksi şoförünün üzerinden ve aracından uyuşturucu çıktı. Taksici gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 19:42
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Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi

Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
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DHA - Şişli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, bir taksiyi durduran polisler, taksici Y.Y.'nin tedirgin olmasından şüphelendi.

Taksiciyi aşağı indirerek üst araması yapan ekipler, Y.Y.'nin cebinde 20 gram metamfetamin buldu.

Bunun üzerine takside de arama yapıldı. Aramalarda 7 parça 48 gram satışa hazır metamfetamin, 2 parça 6 gram satışa hazır marihuana, 4 parça 2 gram satışa hazır taş kokain, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek ile narkotik ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 475 lira ve 5 euro para ele geçirildi.

Taksici Y.Y. gözaltına alındı.

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