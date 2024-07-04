Flaş... Flaş... Deniz Akkaya'ya yakalama kararı çıktı

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı ile yaşadığı sorunların ardından bir yandan da kızıyla velayet davası açan babasıyla adliyelik olmuşken, şimdi de yeni bir sorunun odağında.

Manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler, Akkaya tarafından sosyal medyada hakaret ve tehdide maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

İpekler, Akkaya'nın kendisini, ailemle birlikte yaşadığım evde "escortluk" yaptığına dair paylaşımlar yaptığını ve aralarındaki yazışmaları da izni olmadan sosyal medyada paylaştığını ileri sürdü.

Akkaya'nın ayrıca ev adresini de sosyal medyada yaydığını ve bir televizyon programında kendisine karşı tehdit edici paylaşımlarda bulunduğunu ekledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İpekler'in şikayeti üzerine Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Akkaya, savcılığa gelerek ifade vermedi.

Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.

Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin ile geçtiğimiz aylarda sorunlar yaşamıştı. Kızının telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığı ve bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığı iddiası gündeme gelmişti. Bunun üzerine kızının babası ve dedesi velayet davası açmıştı. Mahkeme, kızın velayetini babası Efe Önbilgin'e verirken, Önbilgin Akkaya aleyhine tedbir kararı da aldırmıştı.

Akkaya, daha önce de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle ceza almıştı. Ünlü fenomen Selin Ciğerci'ye hakaret ettiği için 3 gün zorlama hapsine çarptırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Akkaya, bu cezayı çekmek için teslim olmuş ve cezaevinde 3 gün kalmıştı.