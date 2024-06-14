Deniz Akkaya kaybetti

Düzenleme: Kaynak: oda tv
Deniz Akkaya kaybetti

Deniz Akkaya’ya büyük şok… Mahkeme kararını verdi. Kızının velayeti babası Efe Önbilgin’e verildi.

Kızıyla yaşadığı akıl almaz olaylar nedeniyle ülkenin gündemine oturan Deniz Akkaya’ya kötü haber.

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İddialara göre Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin velayeti babası Cengiz Efe Önbilgin'e verildi.

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Manken ve Önbilgin arasındaki davada beklenen karar çıktı. Duruşmada alınan ara kararda eski sevgililerin kızı Ayşe'nin sosyal hizmetlerde kalması sakıncalı bulundu. Baba Önbilgin'in mahkemeye verdiği dilekçesindeki talebi doğrultusunda ise çocuk esirgemede kalan Ayşe’nin Efe Önbilgin’e teslim edilmesine ve velayetin babasına verilmesine karar verildi.

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