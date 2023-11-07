Japonya'daki İwo Jima adasında deniz altında volkanik patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Hava Forum, volkanik patlamanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraflarda Iwo Jima'nın deniz suyunu metrelerce yukarı fırlattığı görülüyor.

Japonya'da aktif 100 kadar volkan bulunuyor.

Japonya'da volkanik Ogasawara Adaları'nın en güney ucu Iwo Jima'da 2. Dünya Savaşı sırasında 1945 yılında adanın savunmasını yapan neredeyse tüm Japon askerleri (21 bin 570 asker) hayatını kaybetmişti.