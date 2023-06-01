Deniz Baykal’ın adı memleketi Antalya’da yaşatılacak

Antalya Muratpaşa Belediyesi, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adını, inşaatı bu yıl içinde tamamlanacak 8 bin metrekarelik spor kompleksine verdi. Karar, Muratpaşa Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alındı.

Deniz Baykal’ın adı memleketi Antalya’da yaşatılacak

TBMM’ye 1973’te Antalya milletvekili olarak giren; Maliye, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerin yürüten ve 11 Şubat’ta hayata veda eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın adı, memleketinde spor kompleksine verildi. Karar, Muratpaşa Belediye Meclisi’nde siyasi parti gruplarının oybirliğiyle alındı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kararın ardından şunları söyledi:

“Rahmetli Deniz Baykal, Türkiye siyasetinin çok önemli aktörlerinden biriydi. Antalya siyasetine de geçtiğimiz asırda damgasını vurmuş çok önemli bir siyasetçiydi. Hepimizin büyüğüydü. Onun anısını yaşatmak için bir çaba içindeydik. Ama nispeten farklı bir tesis olsun istedik. Kızılarık Mahalle’mizde yapımı devam eden bir spor kompleksimiz var. Oraya ismini vermeyi uygun bulduk. Meclisimiz, oybirliğiyle kabul etti. Tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum.”

Merhum Deniz Baykal’ın adının verildiği spor kompleksi, aynı zamanda Antalya’daki evinin de bulunduğu Muratpaşa ilçesinde yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi’nce Kızılarık Mahallesi’nde 8 bin metrekare alanda inşaatı devam eden spor kompleksi bu yıl içinde tamamlanacak.

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