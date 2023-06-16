Nilgün Şahin, 11 Şubat 2023'te hayata gözlerini yuman Deniz Baykal'ın 1973-2010 yılları arasında Antalya milletvekili olarak görev yaptığı dönemde özel kalem müdürlüğünü üstlenmişti.

Şahin'in cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HABERİ MEHMET FARAÇ DUYURDU

Şahin'in vefat haberini Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç sosyal medya hesabından duyurdu. Faraç, “Deniz Baykal'ın özel kalem müdürü Nilgün Şahin hayatını kaybetti... Gerçek bir cumhuriyet kadınıydı. Başarılı ve saygındı... Siyasetin içinde hiç kirlenmedi. Uzun yıllar hastalıkla boğuştu. Partisi ne yazık ki ona da sahip çıkmadı. Bugün toprağa verildi. Işıklar içinde uyusun.” mesajını paylaştı.