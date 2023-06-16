Deniz Baykal'ın özel kalem müdürü Nilgün Şahin hayatını kaybetti

Türk siyasetinin önemli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele eden eski özel kalem müdürü Nilgün Şahin vefat etti.

Deniz Baykal'ın özel kalem müdürü Nilgün Şahin hayatını kaybetti

Nilgün Şahin, 11 Şubat 2023'te hayata gözlerini yuman Deniz Baykal'ın 1973-2010 yılları arasında Antalya milletvekili olarak görev yaptığı dönemde özel kalem müdürlüğünü üstlenmişti.

Şahin'in cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HABERİ MEHMET FARAÇ DUYURDU

Şahin'in vefat haberini Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç sosyal medya hesabından duyurdu. Faraç, “Deniz Baykal'ın özel kalem müdürü Nilgün Şahin hayatını kaybetti... Gerçek bir cumhuriyet kadınıydı. Başarılı ve saygındı... Siyasetin içinde hiç kirlenmedi. Uzun yıllar hastalıkla boğuştu. Partisi ne yazık ki ona da sahip çıkmadı. Bugün toprağa verildi. Işıklar içinde uyusun.” mesajını paylaştı.

mehmet-farac.jpg

ozel-kalem-muduru-nilgun-sahin.jpg

İlgili Haberler
Deniz Baykal’ın adı memleketi Antalya’da yaşatılacak
Deniz Baykal’ın adı memleketi Antalya’da yaşatılacak
Deniz Baykal'ın AKP'ye yanlayan kızı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Erdoğan’ın Baykal ve MHP’lilerin kasetlerini savunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı
Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Deniz Baykal'a veda. CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi
Deniz Baykal kimdir? Deniz Baykal öldü mü ne zaman öldü?
Deniz Baykal hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan Spor
Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan Spor
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan
Ateşle oynayan siyaset!.. Yazarlar
Ateşle oynayan siyaset!..
Peki bu rejim, demokrasi mi? Yazarlar
Peki bu rejim, demokrasi mi?
Yaşam kalitemiz düştü Yazarlar
Yaşam kalitemiz düştü
Reis Beyimiz lütfettiler: Kabullendik Yazarlar
Reis Beyimiz lütfettiler: Kabullendik