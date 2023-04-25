Deniz Çoban F.Bahçe Karagümrük maçının hakemini eleştirdi: Gol ve penaltı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Fenerbahçe Karagümrük maçının hakemi Kadir Sağlam'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Çoban, Beinsports'ta katıldığı programda tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak şunları söyledi:

- (Szalai'nin iptal edilen golünde kaleciye faul kararı doğru mu?)

"Hakem top ağlara gitmeden önce düdüğünü çalıyor. Bir nefes beklemeden düdüğü çalmış. Düdüğün neden önemi var. Top ağlara gitmeden önce çaldıysa düdüğü VAR devreye giremez. Hakem çapraz yaparak kendinden çok emin geliyor. Top Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın. Fenerbahçeli oyuncu, kalecinin topa doğru uçarak geldiğini görünce duruyor, iyi niyetli davranıyor, kaleciye doğru herhangi bir hamle yapmıyor, sadece bekliyor. Kaleciden çok geriden Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın bir topa uçarak geliyor. Pedro'nun hamlesi, müdahalesi, darbesi olmadan topu yumrukluyor. Pedro küçülüyor. Kaleci gelip Pedro'ya çarpıyor. Bu bir çarpışma. Kaleciye yakın bir topa Pedro hamle yapmıyor. Aksine kendisine daha yakın olan bir topa kalecinin geldiğini görerek ve kalecinin sağlığını düşünerek hiçbir hamle yapmıyor. Kaleci gelip Pedro'ya çarpıyor. Szalai boşa düşen topa vurup gol yapıyor. Tartışmasız, açık ve net bir gol. Futbol burada golü bekler, faulü beklemez. Gol kararı verilmesi doğru olurdu."

- (Mehmet Yeşil'in topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?)

"İstanbulsporlu oyuncunun elini kolunu sağa savuracak bir hamle yok. Fenerbahçeli bir oyuncu nizami bile olsa şarjla dağıtmıyor. Onunla beraber yükselen bir arkadaşı onu dağıtmıyor. Kendi yetenekleriyle yükseliyor ve kafa vurmaya çalışıyor. Sakarlık yapıyor. Kafasını topa göre ayarlamıyor. Top eline dokunuyor. Bu açık, bariz, çok net bir penaltı. Burada çok net bir penaltı var. VAR (Halil Umut Meler) da karışmalıydı. Dinledi ve 'yok' dedi."

- (VAR incelemesi ile İstanbulspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu?)

"Vücüdun doğal aksiyonu önemli deniyor ya, Ferdi'ye niye kolunu bu kadar açtın diyebilirsiniz. Eze 1-2 çalım atıyor, şut çalım arasında bir yerdeyken feyki yiyince Ferdi dönerken kolunu açıyor. Bilerek elini açmıyor. Top zeminde, yerden vuruluyor. Ayakla şutu bloklamaya çalışıyor. Elini kapatabilir miydi, belki kapatabilirdi. Top istemeden eliyle buluşuyor ama eğitimlerde, hem Türkiye'de hem UEFA'da şöyle bir ifade kullanılmış; 'Eli 90 derece açmışsan, elini omzunun üstüne çıkarmışsan, bu riskin bedelini ödersin' denir. Elini bu kadar açıyorsan, top sekerek geliyorsa ve elinle buluşuyorsa bu bir ihlaldir deniyor hakemlere. (VAR hakemi) Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde görev alan bir hakem olarak buna direkt müdahale etti. Buna penaltı diyoruz. O zaman bu pozisyon penaltıysa; bir yerden sekmeden 25 metreden gelen topa, bir oyuncu kolunu açıp üstüne bir de sakarlık yapıp, kafasının 30 santim yanına düşen topu eliyle engelliyorsa bundan daha çok penaltıdır."