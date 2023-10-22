Deniz Çoban Halil Umut Meler'i eleştirdi: Derbide bir penaltıyı vermedi

Eski ve hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Halil Umut Meler, vasatın altında bir performans sergiledi. İki kez kararını VAR ile düzeltti. Bazı kart hataları yaptı. Tartışılacak çok fazla kararı oldu.

Mert, VAR ile kırmızı kart gördü. Karar doğruydu.

57’de Ghezzal-Icardi mücadelesinde hakem Icardi aleyhine hücum faul kararı verdi. Pozisyonda topa Icardi vuruyor, Ghezzal ise Icardi’ye vuruyor. Karar bence Galatasaray lehine penaltı olmalıydı. Hakem tam tersi bir karar verdi.

61’de ise hakem Galatasaray lehine penaltı çaldı. Amir’in Torreira’ya yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. VAR iptal ettirdi. Verilmemesini daha doğru buldum. Ayrıca pozisyonda bir penaltı olsa bile, temasın ceza sahası dışında olduğunu düşünüyorum.

80.dakikada Torreira’nın kafa şutunda top ceza sahasında Amir’in eliyle buluştu. Hakem doğru bir penaltı çaldı. Güncellenen elle oynama yorumuna göre Amir’e sarı kart gösterilmemesi doğruydu.