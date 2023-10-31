'Yenilir yutulur şeyler değil' Deniz Çoban Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem hatalarını açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, haftanın maçlarını yöneten hakemleri değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

(Rizespor Galatasaray - Kadir Sağlam)

Bu sezon şu ana kadar oynanan 100 maç içerisinde en kötü hakem performansları arasında ilk üçe girecek bir maçtı. 20.dakikada Boey’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı yoktu. Boey aldatmadan dolayı sarı kart görebilirdi.51. Dakikada Rizeli Mithat yerde kalınca penaltı bekledi, bence hakemin devam kararı doğruydu. 68.dakikada Galatasaray’ın galibiyet golü öncesi topu kazanan Abdulkerim, rakibini iterek düşürüyor. Abdulkerim’in topla oynaması bir şeyi değiştirmez. Çünkü iki hareket arasında bir illiyet yok. Topla oynamak tek başına bir kriter değildir.85.dakikada Oliveira’nın şutunda top Emirhan’ın vücuduna kapalı kolundan dönüyor, penaltı yoktu, burada hakem ender doğru kararlarından birini verdi.

(Pendikspor Fenerbahçe - Abdulkadir Bitigen)

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen maç boyunca, enerjik, istekli ve motiveydi. Maçın gidişatı da işini kolaylaştırdı. O’nun ve ekibi için rahat bir maç oldu. Faul standardı yüksekti. Birkaç sarı kart hatasından bahsedecek olsam da sonuca tesir edecek hatalar değildi. Maçın uzatma dakikalarındaki vermediği penaltı ise tartışılmayacak şekilde açıktı. Fenerbahçe’nin ikinci golünden önceki korner vuruşunda sorun yoktu. Top hareketli değildi ve kurala uygun oyuna girdi. Devamında İrfan’ın şutunda top Pendikli oyuncunun açık olan kolundan sekerek kaleye giriyor. Pozisyonda ofsayt yok. Eğer ofsaytta bir oyuncu olsaydı bile bu pozisyonda bu kez Fenerbahçe lehine penaltı verilecekti. Maçın uzatma anlarında Lusamba, Ferdi’yi açık şekilde itti. Bu net bir penaltıydı ama Bitigen pozisyonda hatalı bir devam kararı verdi.

(Beşiktaş Gaziantep FK - Mete Kalkavan)

Maçın hakemi Mete Kalkavan açısından çok fazla kritik pozisyonun yaşanmadığı bir maç oldu.

55.dakikada Cenk ceza sahasında yerde kalınca Kalkavan’a aşırı tepki göstererek penaltı bekledi. Mete Kalkavan’ın devam kararı bana göre doğruydu.

Amir’in 80. dakikada gördüğü ilk sarı kart doğruydu ancak ikinci sarı kartı yanlıştı. Amir hatalı bir şekilde oyundan atıldı.Gaziantepli Furkan, 56. dakikada gördüğü sarı kartta topla oynadığı için hakeme tepki gösterdi. Ancak topla oynasa bile Gedson ’un ayağını kontrolsüz şekilde sıkıştırıyor. Sarı kartın doğru olduğu fikrindeyim. 90+2’de gördüğü ikinci sarı kart da doğruydu.

(Hatayspor Kayserispor - Sarper Barış Saka)

Sarper Barış Saka’nın sonuca tesir etmese de bazı faul ve kart hataları oldu.

(Kasımpaşa İstanbulspor - Erkan Özdamar)

15.dakikada Ngoy’un yerde kaldığı pozisyonda penaltı yoktu, devam karı doğruydu. 69.dakikada İstanbulspor’dan Duhaney’in Haderjonay’a arkadan kayarak yaptığı faulde ikinci sarı kart çıkmalıydı. Duhaney’in bu dakikada oyundan kırmızı kartla atılması gerekirdi.

Adana Demirspor Konyaspor - Turgut Doman

Faul standardı düşüktü. 33.dakikada Belhanda’nın Uğurcan’a faulü sınırları zorluyordu. Hakem karta gerek görmedi ancak ben kırmızı kart çıksa daha doğru bulurdum. 81.dakikada Adana Demirspor’un golü ofsayt gerekçesiyle Cem Özbay’ın bayrağıyla iptal edilmişti. VAR devreye girerek bu hatayı düzeltti. 92.dakikada Adana Demirspor lehine verilen penaltıda hakem hata yapmadı. Penaltı doğruydu.

Alanyaspor Sivasspor - Mert Güzenge

Maç boyu dağınık bir görüntü sergiledi. Çok fazla kart hatası yaptı. 35.dakikada Sivas kalecisi Ali Şaşal’ın topu ayaklarının arasına sıkıştırdığı pozisyonda, ceza sahası içinden Alanyaspor lehine Endirek Serbest Vuruş verilmeliydi. Cılız penaltı beklentilerinde devam kararları doğruydu. Uzatma dakikalarında Sivasspor’un beraberlik golünde ofsayt çizgisi ekrana gelmedi. Muhtemeldir ki kamera kalibrasyonu bozulduğu için çizgi çizilemedi ve hakemin sahada verdiği karar kabul edildi.



(Fatih Karagümrük Trabzonspor - Ali Şansalan)

Ali Şansalan için rahat maç oldu. Fazla kritik pozisyon yaşanmadı.

(Antalyaspor Başakşehir FK - Ümit Öztürk)

Sezonun en çok maç yöneten ve en başarılılarından olan Ümit Öztürk, bu maçta vasat altında kaldı. Hatalı düdükleri çok fazlaydı. Veysel’i disiplin altına alamadı. Veysel’in yaptıkları yenilir/yutulur şeyler değildi ama 4.Hakem Yasin Kol’la birlikte gereğini yapıp, Veysel’i oyundan ihraç edemediler. 59.dakikada Veysel’in Figueiredo’ya formasını çekerek yaptığı faulde penaltı kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 75.dakikada Başakşehirli Opoku’nun sırtına çarpan topta hatalı verdiği penaltı neyse ki VAR’dan döndü.

(MKE Ankaragücü Samsunspor - Cihan Aydın)

Sorunlu yönettiği Fenerbahçe Rizespor maçının ardından kısa sürede sahalara döndü. Hakem açısından fazla kritik pozisyonun yaşanmadığı maçta üst üste kart hataları yaptı.