Deniz Çoban'dan Beşiktaş'ın sayılmayan golüyle ilgili flaş sözler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Beşiktaş'ın Pendikspor maçında sayılmayan golüyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Deniz Çoban'dan Beşiktaş'ın sayılmayan golüyle ilgili flaş sözler

Beşiktaş, Pendikspor'la uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kalırken, maça Colley'in sayılmayan golü damgasını vurdu.

77. dakikada Masuaku'nun kullandığı kornerde topa yine iyi yükselen Colley topu filelere yolladı.

Ancak yardımcı hakem pozisyonda bayrak kaldırdı. Daha sonra hakem, yardımcısının uyarısına uyarak topun dışarıdan oyun alanına döndüğü gerekçesiyle golü iptal etti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Beinsports'taki programda pozisyonla ilgili değerlendirme yaptı. Çoban, şu ifadeleri kullandı:

"VAR'ın baktığı açıda sahanın konumu gereği çizginin tamamı görünmüyor. Çizginin tamamı görünmediği için de 'İptal kararını uygulayabilirsin, yapabileceğim bir şey yok' dedi belli ki.

Bu görüntülerden topun çıkıp çıkmadığını tespit etmek kolay değil. Yardımcı hakemi eleştireceğimiz konu bayrağı çok erken kaldırması. Bayrağı geciktirse bile tahmin ediyorum ki top kaleye girdikten sonra kaldıracaktı. Sonucu değiştiren bir durum olmayacaktı."

Aynı programda Bülent Yıldırım ise şöyle konuştu:

"Ogün Kamacı, yapmaması gereken bir hatayı yaparak 3. Lig maçı yönetiyormuşçasına emin olmadan hisleriyle bir bayrak çekti. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmeden, bayrak kaldırmamalısınız. VAR devreye giremiyor. Bir bayrak ile herkes taca çıktı. VAR sisteminde yayındaki bütün kamera açılarına eşit olarak ve anında ulaşma şansı olan VAR, bizim kadar görebiliyor. VAR'da sistem şu, maç görevlisinin vermiş olduğu bir kararı değiştirebilmeniz için aksi yönde kanıt bulup ispat etmeniz gerekir. VAR, çıkıp çıkmadığını ispat edemiyor, maç görevlisinin kararını desteklemek zorunda kalıyor. Hatalı bir bayrak var. Hem futbol anlayışıma, fiziksel olarak topun gidişine göre topun tamamının çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir gol, yanlış yardımcı hakem tespitiyle iptal edilmiş görünüyor."

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Van'da değişik suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı Güncel
Van'da değişik suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
GATA'da iğneden ipliğe hiçbir şey kalmadı: Parmağı kopan vatandaştan malzeme istendi! Bir zamanların en köklü hastanelerindendi Güncel
GATA'da iğneden ipliğe hiçbir şey kalmadı: Parmağı kopan vatandaştan malzeme istendi! Bir zamanların en köklü hastanelerindendi
Bayburt'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 yaralı Güncel
Bayburt'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 yaralı
Ekvador'da seçim ikinci tura kaldı Dünya
Ekvador'da seçim ikinci tura kaldı
FETÖ’nün yeni hamlesi deşifre oldu. Hedeflerinde lise öğrencileri var Güncel
FETÖ’nün yeni hamlesi deşifre oldu. Hedeflerinde lise öğrencileri var
Öldü sanılan çocuk yürüyerek geldi Güncel
Öldü sanılan çocuk yürüyerek geldi
CHP’de Ankara için Mansur Yavaş’ın yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP’de Ankara için Mansur Yavaş’ın yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kulislerden sızdı