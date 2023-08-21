Deniz Çoban'dan Beşiktaş'ın sayılmayan golüyle ilgili flaş sözler

Beşiktaş, Pendikspor'la uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kalırken, maça Colley'in sayılmayan golü damgasını vurdu.

77. dakikada Masuaku'nun kullandığı kornerde topa yine iyi yükselen Colley topu filelere yolladı.

Ancak yardımcı hakem pozisyonda bayrak kaldırdı. Daha sonra hakem, yardımcısının uyarısına uyarak topun dışarıdan oyun alanına döndüğü gerekçesiyle golü iptal etti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Beinsports'taki programda pozisyonla ilgili değerlendirme yaptı. Çoban, şu ifadeleri kullandı:

"VAR'ın baktığı açıda sahanın konumu gereği çizginin tamamı görünmüyor. Çizginin tamamı görünmediği için de 'İptal kararını uygulayabilirsin, yapabileceğim bir şey yok' dedi belli ki.

Bu görüntülerden topun çıkıp çıkmadığını tespit etmek kolay değil. Yardımcı hakemi eleştireceğimiz konu bayrağı çok erken kaldırması. Bayrağı geciktirse bile tahmin ediyorum ki top kaleye girdikten sonra kaldıracaktı. Sonucu değiştiren bir durum olmayacaktı."

Aynı programda Bülent Yıldırım ise şöyle konuştu:

"Ogün Kamacı, yapmaması gereken bir hatayı yaparak 3. Lig maçı yönetiyormuşçasına emin olmadan hisleriyle bir bayrak çekti. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmeden, bayrak kaldırmamalısınız. VAR devreye giremiyor. Bir bayrak ile herkes taca çıktı. VAR sisteminde yayındaki bütün kamera açılarına eşit olarak ve anında ulaşma şansı olan VAR, bizim kadar görebiliyor. VAR'da sistem şu, maç görevlisinin vermiş olduğu bir kararı değiştirebilmeniz için aksi yönde kanıt bulup ispat etmeniz gerekir. VAR, çıkıp çıkmadığını ispat edemiyor, maç görevlisinin kararını desteklemek zorunda kalıyor. Hatalı bir bayrak var. Hem futbol anlayışıma, fiziksel olarak topun gidişine göre topun tamamının çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir gol, yanlış yardımcı hakem tespitiyle iptal edilmiş görünüyor."