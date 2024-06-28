Deniz girmek yasak olduğu halde girdi neredeyse ölecekti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı devam ederken, yasağa uymayan bir kişi boğulma tehlikesi atlattı. Alınan bilgiye göre, H.A. isimli vatandaş, İğneada belediye plajında denize girdi ve bir anda güçlü akıntıya kapıldı.

Olay, plajda bulunan diğer vatandaşların dikkatini çekti. H.A.'nın boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden çevredekiler, hızla harekete geçerek onu denizden çıkarmayı başardı. Olayın hemen ardından durum yetkililere bildirildi ve kısa sürede bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.