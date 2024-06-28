Klozet deneyi! Sifon çekilince dışarı sıçrayan su şaşırttı

Sosyal medyada ilginç ve beklenmedik içerikler hızla yayılabiliyor. Bu sefer de bir içerik üreticisi, klozet kapağı açıkken sifon çekince dışarıya ne kadar su sıçradığını öğrenmek için yaptığı deneyle izleyenleri hem şaşırttı hem de düşündürdü. Bu anları videoya alan içerik üreticisinin deneyi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde dışarıya sıçrayan pis suyun ne kadar uzaklara gittiği ve ne kadar yayılabildiği açıkça görüldü. Bu deney, hijyen ve temizlik konusundaki farkındalığı artırırken, bazı kullanıcılar ise bu tür deneylerin eğlence amaçlı yapılmaması gerektiğini savundu.