Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı bu kadar ne sevindirdi. Gökova Fırkateyni Savaş Komuta Merkezi

Roketsan geliştirdi, Akya torpidosu Preveze Denizaltısı'ndan atıldı. O anlarda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Gökova Fırkateyni'nin Savaş Harekat Merkezi 'nden izledi. O anlar kameraya kaydedildi.

Roketsan tarafından üretilen "Akya" torpidosunun ilk denemesi yapıldı. Önce torpido Preveze Denizaltısına yükseldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, üst düzey komutanlar ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Savunnma Sanayi Başkanı Haluk Görgün Gökova Fırkateyni'nin Savaş Harekat Merkezi'ndeydi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu son hazırlıkların ardında "Bismillah Ateş Serbest" komutuylu, Preveze Denizialtısı'ndan Akya torpidosu fırlatıldı. Heyecanla bekleyiş bir süre sonra son buldu

İşte bu görüntünün ekranda belirmesinin ardında Savaş Harekat Merkezi'nde sevinç yumağı oluştu. Oramiral Tatlıoğlu kollarını havaya kaldırarak, zaferi kutladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, atış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bugün Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Yerli ve milli torpidomuz AKYA'nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve AKYA torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık." ifadesini kullandı.

Değerlendirmelerde bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Deniz Kuvvetleri envantere giren yerli AKYA torpidosuyla, Mavi Vatanda Türkiye'nin çelik kılıcı daha keskin olacaktır" dedi..