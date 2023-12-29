AVM'de 'ben açım çocuklarım aç' diye bağırıp intihar etti. Huzur hakkı kılıfıyla 3-4 haram maaş alanlar utansın

İstanbul Maltepe’deki Piazza AVM'de yürek burkan bir olay yaşandı. Bir baba borçları olduğunu, ödeyemediğini söyleyip çocukları ve kendisinin aç olduğunu belirterek 3. kattan atlayıp intihar etti.

"AÇIM BEN AÇ, ÇOCUKLARIM AÇ”

Alışveriş merkezinin tırabzanlıklarına çıkan adam, intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler müdahale etmek istedi ancak kendisine müdahale edilmesi durumunda atlayacağını söyledi. Herkesin kanının donduğu o anlarda intihar etmemesi için çevreden yoğun ikna çalışmaları başladı.

Tüm ikna sözlerine karşı adam "Açım ben aç. Çocuklarım aç...” ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri duyanlar dondu kaldı.

"15 BİN LİRA BORCUM VAR"

İntihar girişimi sırasında adam “15 bin lira borcum var" yanıtını verdi.

Kendisini kurtarmak için hamle yapan iki kişinin girişiminin ardından ellerini bırakan adam AVM’nin 3. katından aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar çığlık attı.

O anlar, intihar girişimi sırasında orada bulunan vatandaşların kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada "Maltepe Duysun" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda AVM'de korkuluklara çıkan bir kişimin intihar girişiminde bulunduğu an paylaşıldı.

Ağır yaralanan vatandaşın son durumuyla ilgili henüz bir acıkama yapılmadı.

Bu olayı duyanların aklına 'huzur hakkı' denilerek ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü haram maaş alanlar geldi. Birileri sefa içinde yaşayıp nutuklar atarken olan yine vatandaşa oldu...