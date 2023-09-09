Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt. Televizyon programında açıkladı

İsmi son günlerde Beşiktaş ile anılan Rams Başakşehir'in başarılı oyuncusu Deniz Türüç, transfer durumuyla ilgili Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında açıklamada bulundu.

Bir seyircinin "Hasan Can, Deniz Türüç Beşiktaş'a gelecek" demesi üzerine Türüç " Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Şenol hoca ile milli takımda çalıştım. Beşiktaş büyük bir camia" dedi.



Kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Türüç, 407 maça çıktı. Milli yıldız, 62 defa fileleri sarsarken 50 de asist katkısı yaptı.