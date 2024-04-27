Selçuk Geçer'den flaş uyarı: Hızla düşecek

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer'den flaş uyarı: Hızla düşecek
Ekonomist Selçuk Geçer yatırım aracıyla ilgili açıklamalar yaparak Bitconin hızla düşeceğini açıkladı.

Milyonlarca yatırımcı uzmanlardan gelen bilgileri dört gözle bekliyor. Yatırımcılar daha iyi kazanmak için farklı yatırım aracına yöneliyor.

Bunlardan biri riskli yatırım aracı olan kripto paralar oldu. Ancak kripto paralarda kazancına kazanç katan kişilerde oldu.

Kripto para ayrıca geleceğin para birimi olarak da adlandırılıyor. Bu paralarda rekor yükselişler de oluyor. Kripto paradan hem kazanan hem de kaybedenler oluyor.

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BİTCOİN REKOR KIRDI

Bitcoin 74 bin seviyesine gelerek 2019 yılındaki 69 bin dolar rekorunu kırmıştı.

BİTCOİN’DE NELER OLACAK?

Son zamanlarda dalgalanmalar yaşayan Bitcoin’de İran ve İsrail arasındaki gerilim düşüşü tetikldi.

Uzman isim Selçuk Geçer de konuyla alakalı açıklama yaptı.

64 bin dolar seviyesine kadar düşen bitcoin tekrar yükselecek mi? Geçer, 58 bin dolar seviyesine kadar düşebileceğini söylerken yatırımcılara düşüş sinyalini verdi.

Geçer, “Bitcoin 48 bin dolara kadar geleceğine inanıyorum. Avax 50 dolar iken 'Aman dikkatli olun' dedim, bugün 35 dolara düştü. Düzeltmeler olmaz mı, olur.

65'e çıkacak, şimdi göreceksiniz. Çok kısa vade için konuşuyorum, 65'e çıkacak, oradan tekrar 63'e geri dönüp aşağıya doğru gidecek. 48.000 doğru, düşecek. 2 hafta sonra bunu konuşuyor olacağız” ifadelerini kullandı.

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