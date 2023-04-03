Deniz üzümü astıma iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ettiği biliniyor. Bunlardan birisi olan Deniz üzümü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Deniz üzümünün astıma iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astımda; alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak, hava yolu etrafındaki düz kaslar kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olur. Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabilir.

DENİZ ÜZÜMÜ NASIL KULLANILIR?

50 gram dal 1 litre suda kaynatılarak günde 3 bardak içilir. Meyveler yenilmek suretiyle kullanıldığından 4-10 adet meyve günde 2-3 kez alınabilir. Doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Meyveleri yenilmek, dalları suyla kaynatılarak içilmek suretiyle faydalı etkileri görülür.

DENİZ ÜZÜMÜ NEYE İYİ GELİYOR?

- Astım hastalığının şikâyetlerini giderir.

-Terletir. Ateş düşürür.

-Romatizma ağrılarını dindirir.

-Kalbi uyarıp, damarları büzerek kan basıncını yükseltir.

- Alerjik durumlarda da faydalıdır.

-Deride kurdeşen veya daha küçük allerjik reaksiyonlarda yararlanılır.

DENİZ ÜZÜMÜ NEDİR?

Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yeti en her zaman yeşil, uzun ömürlü, çalı görünümünde bir bitkidir. Gövdesi incedir. Yaprakları, gövde üzerine karşılıklı, çapraz şekilde dizilmiştir. İçeriğinde “efedrin alkoloid” bulunur. 35 kadar türü vardır.