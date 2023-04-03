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Deniz üzümü romatizmaya iyi geliyor

Deniz üzümünün insanların korkulu rüyası olan romatizmayı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:49
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Deniz üzümü romatizmaya iyi geliyor

Deniz üzümü romatizmaya iyi geliyor
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Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ettiği biliniyor. Bunlardan birisi olan Deniz üzümü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Deniz üzümünün insanların korkulu rüyası olan romatizmayı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

DENİZ ÜZÜMÜ NASIL KULLANILIR?

50 gram dal 1 litre suda kaynatılarak günde 3 bardak içilir. Meyveler yenilmek suretiyle kullanıldığından 4-10 adet meyve günde 2-3 kez alınabilir. Doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Meyveleri yenilmek, dalları suyla kaynatılarak içilmek suretiyle faydalı etkileri görülür.

DENİZ ÜZÜMÜ NEDİR?

Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yeti en her zaman yeşil, uzun ömürlü, çalı görünümünde bir bitkidir. Gövdesi incedir. Yaprakları, gövde üzerine karşılıklı, çapraz şekilde dizilmiştir. İçeriğinde “efedrin alkoloid” bulunur. 35 kadar türü vardır.

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