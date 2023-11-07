Denizaltı yanardağ patladı. Yeni bir ada oluştu

Japonya'nın İwo Jima adası açıklarındaki deniz altı yanardağında volkanik patlamalar meydana geldi. Japon yetkililerden yapılan açıklamada, yaşanan patlamaların yeni bir adanın oluşmasına yol açtığını söyledi.

Denizaltı yanardağ patladı. Yeni bir ada oluştu

Japonya'nın İwo Jima adası açıklarındaki deniz altı yanardağında volkanik patlamalar meydana geldi.

Odatv’nin haberine göre; Japon araştırmacılar, meydana gelen bir deniz altı volkanik patlamasının Tokyo'nun yaklaşık 1.200 kilometre güneyindeki Iwo Jima kıyısı açıklarında yeni bir adanın oluşmasına yol açtığını ifade etti.

Tokyo Üniversitesinden fahri volkanoloji profesörü Setsuya Nakada, magmanın Iwo Jima civarında bir süredir su altında patladığını ve magmanın yüzeyin altında kaya gibi katılaştığını söyledi. Nakada, "Daha erken bir aşamada, siyah renkli dikey bir jet, katılaşmış bir magma olan enkaz ve yukarıya doğru su fışkırdı" dedi.

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Iwo Jima, Ogasawara Adası'nın güneyinde aktif bir yanardağdır. Ayrıca 2021'de büyük bir deniz altı patlaması yaşayan Fukutoku-Okanoba su altı yanardağının da yaklaşık 60 km kuzeyinde yer alıyor. Temmuz 2022'de, Iwo Jima'nın güneydoğu kıyısında ilk kez bir magmatik patlama ve bir freatomagmatik patlama kaydedildi. Bunu haziran ayında ve ekim ayında bir başka patlama izledi.

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