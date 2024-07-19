Denizbank'tan çöken sistem açıklaması. Müşterilerine son durumu duyurdular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Denizbank'tan çöken sistem açıklaması. Müşterilerine son durumu duyurdular

Dünya genelinde Microsoft tabanlı yazılım sisteminde yaşanan bir arıza sebebiyle dünya genelinde küresel bir sıkıntı meydana geldi. Bankacılık sistemi de bu çöküntüden etkilendi.

Dünya genelinde havayolu şirketleri, bankalar ve London Stock Exchange (LSE)’den teknik sorunlar yaşandığına dair bilgiler gelirken, Microsoft Corp. çevrimiçi hizmetlerinde bir kesinti yaşandığını açıkladı.

Microsoft tarafından yayınlanan bir güncellemenin ardından dünya genelinde bilişim ağında bir sorun yaşanıyor. Türkiye’nin de etkilendiği bu arıza neticesinde bankacılık sistemi çökerken, uçuş şirketi, tv kanalı, hastanelerde de sorunların yaşandığı bildiriliyor.

İlk aksaklıklar perşembe günü geç saatlerde ABD’de ortaya çıktı ve sorumlu olarak Azure ve 365 dahil Microsoft hizmetlerinde yaşanan aksamalar gösterildi.

Frontier Grup Holding, uçuşları iki saatten fazla süreyle durdurdu ve sorunlardan Microsoft’un çevrimiçi hizmetlerinde yaşanan aksamaların sorumlu olduğunu açıkladı.

Türkiye’de bankacılık sisteminde de çöküntü meydana geldi. Birçok ödeme sisteminde yaşanan problem bankacılık sistemini de etkiledi.

Denizbank’ta müşterilerin sayfaya erişeme probleminden dolayı, bir açıklamada bulundu.

Denizbank yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada :

Değerli Müşterilerimiz, Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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