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Denizden balık yerine 37 ekran televizyon çıktı

Denizde balık tutmaya çalışan bir grup amatör balıkçıların oltasına 37 ekran bir televizyon takıldı. Balıkçılar hayret içinde kalarak, “Denizden ilk defa böyle bir şey çıkıyor.” dedi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:25
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Denizde balık yerine 37 ekran televizyon tuttular

Denizden balık yerine 37 ekran televizyon çıktı
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Sosyal medyada, amatör balıkçıların oltasına takılan 37 ekran televizyonun görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan video gündem oldu.  

Bir grup amatör balıkçı, denizden balık yerine 37 ekran televizyon tuttu.

Olta balıkçılığı yapan bir grubun denizden çektiği 37 ekran televizyon “Denize çöp atma” da yeni bir sayfa açtı.

Denizdeki cismin eski bir 37 ekran televizyon olduğu belirlendi.

Denizden çıkarılan çöpler hayret verici olmaya devam ediyor. Araba lastiğinden okey ıstakasına kadar aklınıza gelebilecek her türlü çöp denize atılıyor.

OLTAYA 37 EKRAN TELEVİZYON TAKILDI

Nerede çekildiği henüz bilinmeyen ve sosyal medyada çokça paylaşılan bir videoda amatör balıkçıların oltasına 37 ekran bir televizyon takıldı.

Videoyu çeken balıkçı “Denizden ilk defa böyle bir şey çıkıyor.” dedi.

Yapılan araştırmalara göre deniz çöplerinin %60 ila %80'inini plastik çöpler oluşturuyor. Okyanus ve denizlerde, yaklaşık 100 ila 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor.

Buna her yıl 6,5 milyon ton daha ekleniyor.

BM Çevre Programı'nın verilerine göre, açık denizlerde her kilometrekare başına ortalama 13 bin plastik düşüyor.

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