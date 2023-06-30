Denizde kaybolan genç 2 saat sonra bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonra kaybolan genç, 2 saat sonra baygın halde sudan çıkarıldı.

Denizde kaybolan genç 2 saat sonra bulundu

AA

Çorum'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek için ailesiyle Samsun'a gelen Şükrü Akgönül (17), Atakum ilçesi Türk-İş mevkisinden denize girdi.

Bir süre sonra suda kaybolan Akgönül'ün ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, itfaiye, cankurtaran ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu denizden yaklaşık 2 saat sonra baygın halde çıkarılan Akgönül, 112 Asil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma vakalarına karşı denize girilmemesi uyarısında bulundu.

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