Denizde yüzerken karşılaştıkları olay akıllarını aldı

İki kadın denizde sakin sakin yüzerken kamerayla su altını çekince yakınlarında bir balinanın yüzeye doğru ağzını açtığını görüntüledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu
25 Kasım 2023 Cumartesi
İki kadın denizde sakin sakin yüzerken kamerayla su altını çekince yakınlarında bir balinanın yüzeye doğru ağzını açtığını görüntüledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu
İki kadın denizde sakin sakin yüzerken kamerayla su altını çekince yakınlarında bir balinanın yüzeye doğru ağzını açtığını görüntüledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu