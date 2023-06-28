Denizden çıktı. Sahil güvenlik anında geldi

Balıkesir'in Erdek ilçesi'nde denizde yüzen esrarengiz bir cisim görüldü. Yapılan ihbar üzerine belirlenen noktaya gelen Sahil güvenlik ekibi cismin buzdolabı olduğunu gördü ve denizden çıkarttı.

Denizden çıktı. Sahil güvenlik anında geldi

Editör: Osmancan EROK

İHA'nın haberine göre, Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında denizden 50 metre açıkta vatandaşlar denizde yüzen esrarengiz bir cisim gördü.

Cismin ne olduğunu çözemeyen vatandaşlar durumu Erdek Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri Kurbağlı Sahili'ne ulaştı. Sahil güvenlik ekipleri yaptıkları incelemede denizde yüzen cismin buzdolabı olduğu tespit etti. Buzdolabı denizden çıkartıldı.

Kıyıdaki balıkçılar, "Denizden buzdolabı da çıktığını da gördük. Rüzgarın etkisiyle karşı kıyıdan gelmiş olabilir ya da herhangi bir yük gemisinden denize düşmüş olabilir diye tahmin ediyoruz" şeklinde açıklama yaptılar.

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