Denizin ortasına bir anda çöktü. Cesur denizciler o anları çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizin ortasına bir anda çöktü. Cesur denizciler o anları çekti

Hatay İskenderun’da sabah saatlerinde çıkan sağanak ve fırtınanın ardından denizde hortum meydana geldi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri ve belediye ekipleri kavşaklar sağanak nedeniyle önlem aldı.

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DENİZDE DEV HORTUM

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı İskenderun Körfezi’nde Azganlık limanı mevkiinde dev bir hortum çıktı.

Körfezde görülen hortum hem vatandaşlar hem de denizin ortasındaki denizciler tarafından kayda alındı.

Hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Herhangi bir zarar veya can kaybı yaşanmadığı da bildirildi.

Cesur gemicilerin o anları çektiği video sosyal medyada da gündem oldu.

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