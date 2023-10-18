Denizin ortasında aniden oluştu. Görenin ağzı açık kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde görünen hortum korkuttu. O anları otelin balkonundan ve sahillerden kayda alan turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KAYNAK: İHA
Denizin ortasında aniden oluştu. Görenin ağzı açık kaldı

İHA'nın haberine göre, hortum, sabah saat 10.30 sıralarında çıktı. Deniz üzerinde oluşan hortum, Türkler, Payallar, Avsallar, İncekum, Okurcalar sahilinden göründü. Deniz üzerinde 10 dakika kalan hortum, tatilcilerde ve vatandaşlarda korkuya neden oldu.

İncekum Mahallesi’nde bulunan oteldeki turistler hortumu cep telefonuyla görüntülerken, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre deniz üzerinde hareket eden hortum, daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

Denizli’den Alanya’ya tatile gelen Ümran Türkdönmez, "İki tane hortum çıktı çok güzel, hayatımda ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştım. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

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