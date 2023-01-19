﻿Denizli Güney Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Denizli Güney Belediyesi, bünyesinde beden işçisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Güney ilçesinde ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okullarından mezunu olmak,

*B ehliyet sahibi olmak,

*Askerliğini yapmış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Kimlik,

*Diploma,

*İkametgah,

*Nüfus kayıt öreği,

*Sağlık raporu,

*Fotoğraf,

*Sabıka kaydı,

*Ehliyet