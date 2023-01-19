﻿Denizli Güney Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Denizli Güney Belediyesi, bünyesinde beden işçisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Güney ilçesinde ikamet ediyor olmak,
En az lise veya dengi okullarından mezunu olmak,
*B ehliyet sahibi olmak,
*Askerliğini yapmış olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Kimlik,
*Diploma,
*İkametgah,
*Nüfus kayıt öreği,
*Sağlık raporu,
*Fotoğraf,
*Sabıka kaydı,
*Ehliyet
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