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Denizli Güney Belediyesi işçi alacak

Denizli Güney Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 06:26
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Denizli Güney Belediyesi 2 beden işçisi alacak

Denizli Güney Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Denizli Güney Belediyesi, bünyesinde beden işçisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Güney ilçesinde ikamet ediyor olmak,
 En az lise veya dengi okullarından mezunu olmak, 
*B ehliyet sahibi olmak,
*Askerliğini yapmış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Kimlik, 
*Diploma, 
*İkametgah, 
*Nüfus kayıt öreği, 
*Sağlık raporu, 
*Fotoğraf, 
*Sabıka kaydı, 
*Ehliyet

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