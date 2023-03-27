﻿11 zehir taciri tutuklandı

İHA’nın haberlerine göre, Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı.

Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 193 gram eroin, 57 gram metamfetamin, 812 adet reçeteye tabii hap, 2 adet ecstasy, 3 adet ruhsatsız tabanca, 86 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.