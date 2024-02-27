Denizli'de 5 aracı kundakladığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Denizli'de 5 aracı kundakladığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iddiaya göre 5 aracı kundakladığı belirtilen bir şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde park halinde bulunan 2 motosiklet ve 3 aracın akşam saatlerinde kundaklandığı bildirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araçlarda hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve araçları kundakladığı iddiasıyla İ.G. (29) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Üzerinden kurusıkı tabanca ve beylik silahı bulunan askeri personel İ.G., emniyete götürüldü.

Şüphelinin kız arkadaşıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından alkol aldığı ve araçları ateşe verdiği iddia ediliyor.

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