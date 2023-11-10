Denizli'de bir iş hanında çıkan yangın korkuttu

Denizli'de bir iş hanının çatı katında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken 80 bin lira değerinde maddi bir hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Denizli'de bir iş hanında çıkan yangın korkuttu

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş hanının çatı katında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden esnaflar yangına müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depoda yaklaşık 80 bin liralık maddi hasar olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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