İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Kaza, Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki Seçkin Y. idaresindeki SUV araç ile Hamza T. hakimiyetindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hamza T. ile yanında yolcu konumunda bulunan Fatma T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye giden sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.