Denizli'de minibüs hırsızlığı kameralarla tespit edildi

Kaynak: DHA
Denizli'de minibüs hırsızlığı kameralarla tespit edildi

Denizli'de son bir ayda park halindeki 5 minibüsten toplam 8 bin lira çalan Hasan Göç (49), güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilip yakalandı.

Yunusemre, Hacıkaplarlar ve Değirmenönü mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan park halindeki minibüslere cam kırarak ya da zorla giren hırsızın yakalanması için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin Hasan Göç olduğunu belirledi. Göç'ün son olarak iki gün önce iki saat arayla iki ayrı minibüsten hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Hasan Göç'ün minibüslere zorla girerken araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Toplam 8 bin lira çaldığı belirlenen Hasan Göç, dün saklandığı inşaat halindeki binada yakalandı.

Daha önce 4 dosyadan yakalama kararı olan ve 18 yıl hapis cezasıyla aranan Hasan Göç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

87706-1.jpg

87706.jpg

Son Haberler
Weghorst'tan transfer açıklaması Spor
Weghorst'tan transfer açıklaması
Muğla açıklarında 2 can salında 30 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
Muğla açıklarında 2 can salında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
8 Yaşındaki karateci Enes hayatını kaybetti Yerel Haberler
8 Yaşındaki karateci Enes hayatını kaybetti
30 vekille yeni grup kuruyoruz. İddia doğru çıktı. Cemal Enginyurt açıkladı Gündem
30 vekille yeni grup kuruyoruz. İddia doğru çıktı. Cemal Enginyurt açıkladı
Muştayla saldırıp çenesini kıran sanığa, 'iyi hal' indirimiyle 6 yıl hapis Gündem
Muştayla saldırıp çenesini kıran sanığa, 'iyi hal' indirimiyle 6 yıl hapis
Tırdan fırlayan teker genç kızın canını aldı. Feci kaza kamerada Yerel Haberler
Tırdan fırlayan teker genç kızın canını aldı. Feci kaza kamerada
Altay Bayındır Kadıköy'de ortaya çıktı Spor
Altay Bayındır Kadıköy'de ortaya çıktı