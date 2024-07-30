Denizli'de minibüs hırsızlığı kameralarla tespit edildi

Yunusemre, Hacıkaplarlar ve Değirmenönü mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan park halindeki minibüslere cam kırarak ya da zorla giren hırsızın yakalanması için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin Hasan Göç olduğunu belirledi. Göç'ün son olarak iki gün önce iki saat arayla iki ayrı minibüsten hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Hasan Göç'ün minibüslere zorla girerken araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Toplam 8 bin lira çaldığı belirlenen Hasan Göç, dün saklandığı inşaat halindeki binada yakalandı.

Daha önce 4 dosyadan yakalama kararı olan ve 18 yıl hapis cezasıyla aranan Hasan Göç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.