5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı

Denizli’de sipariş dağıtımı yapmak için seyir olan motosiklet, karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Kazada motosikletli kurye, ağır yaralandı. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:54
Takip Et

Denizli’de otomobille motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
+
Aa
-

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sipariş dağıtımı için yola çıkan motosikletli kurye, otomobil ile çarpışarak yola savruldu. Meydana gelen kazada motosikletli kurye, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sipariş dağıtımı yapmak için yola çıkan Semih Parıltı, Gümüşler Bulvarında seyir halinde ilerlerken karşısında çıkan 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Parıltı, savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Kazaya şahit olan bir doktor ise ağır yaralanan Parıltı’ya sağlık ekibi gelene kadar kalp masajı yaptı. Ağır yaralan Parıltı, olay yerine gelen ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosikletin parçalanarak hurdaya döndüğü kazada, her iki araç kullanamaz hale geldi. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kazaya karışan motosiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı kuryenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışardan gelen gürültü sesiyle şaşkınlık yaşayan mahalle sakini Oktay Özalp, kaza yerine giden ilk vatandaşlardan biri olduğunu söyledi. Özalp, yaşanan kazalara ışıkların yetersiz olduğunu belirterek, “Biz içeride oturuyorduk. Bir büyük bir gürültü ses duyduk ve koşarak gelip baktık. Yerde motorcu bir yaralı vardı. Hemen ambulansı aradık. Ambulans olay yerine gelerek yaralıyı alıp hastaneye götürdü. Bu kazaların en büyük nedenleri bu yerin ışıksız olması. Burada her zaman kaza oluyor. Buraya bir ışık takılmasını talep ediyorum. Geçen hafta da aynı noktada da kaza olurken, bugün de gerçekleşti. Yetkilerden buraya ışık takılmasını rica ediyorum" dedi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
1
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
2
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
3
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Benzin ve motorine zam
4
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
5
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
6
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
7
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.