Denizli'de şiddetli yağış uyarısı



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli bölgelerinde bugün öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği açıklandı. Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Gök gürültülü yağışın, bugün 13.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.