Denizli'de şiddetli yağış uyarısı

Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar’da öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

KAYNAK: İHA
Denizli'de şiddetli yağış uyarısı


Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli bölgelerinde bugün öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği açıklandı. Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Gök gürültülü yağışın, bugün 13.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

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